Шульц: Європейську комісію слід переформатувати для створення "справжнього європейського уряду"
Голова Європарламенту Мартін Шульц вважає, що Європейську комісію слід переформатувати задля створення на її базі «справжнього європейського уряду».
Про це він повідомив Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Deutsche Welle.
На думку Шульца, таким має бути висновок, зроблений з Brexit - рішення про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.
«Європейський уряд має підпорядковуватися парламентському контролю з боку Європарламенту та ще однієї палати, що складатиметься з представників країн-членів», - сказав він.
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Такий розподіл влади, наголошує глава Європарламенту, відомий людям в кожній окремій країні, тож він "зробить політичну відповідальність на рівні ЄС прозорішою".
«Якщо таке відбудеться, то невдоволення ЄС з боку громадян більш не призводитиме до того, що його існування в принципі ставитимуть під сумнів. Навпаки, громадяни зможуть самі шляхом виборів замінювати один європейський уряд іншим», - зазначив Шульц.
За його словами, в Євросоюзі часто закидають вину за прорахунки, за які насправді мають нести відповідальність національні уряди країн-членів блоку. Тож, аргументує Шульц, йдеться не про "більше Європи", а про те, щоб "чітко визначити, що громадяни можуть і мають право очікувати від ЄС у певних сферах". На даний момент багато процедур прийняття рішень, на його думку, є надто заплутаними та непрозорими.
Шульц переконаний, що ЄС не має права вмішуватися у ті питання, які можуть бути вирішені на регіональному чи національному рівні. Натомість Євросоюзу слід зосередитися на тих питаннях, які європейські країни можуть подолати лише спільними зусиллями, підкреслив голова Європарламенту.