Шульц: Європейську комісію слід переформатувати для створення "справжнього європейського уряду"

Про це він повідомив Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Deutsche Welle.

На думку Шульца, таким має бути висновок, зроблений з Brexit - рішення про вихід Великої Британії зі складу Євросоюзу.

«Європейський уряд має підпорядковуватися парламентському контролю з боку Європарламенту та ще однієї палати, що складатиметься з представників країн-членів», - сказав він.

Читайте такожАтмосфера саміту ЄС позначена невизначеністю – Шульц

Такий розподіл влади, наголошує глава Європарламенту, відомий людям в кожній окремій країні, тож він "зробить політичну відповідальність на рівні ЄС прозорішою".

«Якщо таке відбудеться, то невдоволення ЄС з боку громадян більш не призводитиме до того, що його існування в принципі ставитимуть під сумнів. Навпаки, громадяни зможуть самі шляхом виборів замінювати один європейський уряд іншим», - зазначив Шульц.

За його словами, в Євросоюзі часто закидають вину за прорахунки, за які насправді мають нести відповідальність національні уряди країн-членів блоку. Тож, аргументує Шульц, йдеться не про "більше Європи", а про те, щоб "чітко визначити, що громадяни можуть і мають право очікувати від ЄС у певних сферах". На даний момент багато процедур прийняття рішень, на його думку, є надто заплутаними та непрозорими.

Шульц переконаний, що ЄС не має права вмішуватися у ті питання, які можуть бути вирішені на регіональному чи національному рівні. Натомість Євросоюзу слід зосередитися на тих питаннях, які європейські країни можуть подолати лише спільними зусиллями, підкреслив голова Європарламенту.