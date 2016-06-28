Європарламент прийняв резолюцію щодо Brexit: прискорити розлучення, покращити ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, голосування відбулося у вівторок в Брюсселі в рамках позачергового засідання Європарламенту після обговорення ситуації, що склалася через референдум у Великій Британії.

«За» проголосували 395 депутатів, 200 – «проти», 71 утримався.

В резолюції парламент закликає британський уряд поважати демократичне рішення свого народу через швидке та послідовне виконання процедури виходу, тобто, шляхом активації статті 50 Договору про Європейський Союз, з тим, щоб розпочати переговори про розлучення якомога швидше.

Читайте такожТуск назвав умову початку переговорів щодо виходу Британії з ЄС

Депутати закликали прем'єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона повідомити про підсумки референдуму Раді Європи 28-29 червня для того, щоб якомога швидше розпочати процедуру виходу і переговори задля «уникнення невизначеності для всіх і захисту цілісності Союзу».

Щодо головування Великої Британії в 2017 році в Раді ЄС, парламент закликав Раду змінити порядок президентства, щоб запобігти ситуації, коли процес виходу поставить від загрозу щоденні справи Союзу.

Стосовно майбутнього ЄС, депутати констатували, що сьогоднішні виклики «вимагають реформ, щоб зробити Союз кращим і більш демократичним, і «досягати результатів, на які очікують громадяни».

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.

Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Кемерон анонсував свою відставку.

Для багатьох британських і європейських політиків підсумки референдуму стали несподіванкою.