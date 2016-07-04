Лондонська юридична фірма розпочала процес оскарження Brexit

Адвокати направили листи в британський парламент, сповіщаючи про намір розпочати юридичну процедуру, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На думку клієнтів цієї фірми, згідно з британською конституцією тільки акт парламенту може запустити процес виходу з ЄС в рамках 50-ї статті Лісабонського договору.

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Будь-який прем'єр-міністр, який приймає це рішення самостійно, порушує Акт про європейські співтовариства 1972 року, в якому було прописано входження Британії в ЄС та вплив угод ЄС на місцеве право. Для скасування одного законодавчого акту потрібен інший законодавчий акт, відзначають в Mishcon de Reya.

При цьому, зазначають у фірмі, результат референдуму не підлягає сумніву, але не має обов'язкової юридичної сили.

Для нинішнього або майбутнього прем'єр-міністра вдатися до 50-ї статті без схвалення парламенту було б незаконно, стверджують юристи.

Раніше така аргументація була представлена в статті трьох юридичних експертів для Асоціації конституційного права Великобританії (UKCLA).

За логікою адвокатів, більшість членів британського парламенту виступали за збереження членства країни в ЄС, а тому, ймовірно, не прийняли б такий документ, який дозволив би прем'єр-міністрові запустити процедуру в рамках 50-ї статті.

У прес-службі британського уряду відповіли, що "парламент, очевидно, буде грати роль у тому, аби впевнитися, що ми знайдемо кращий шлях".

Як повідомляв УНІАН, 3 липня десятки тисяч лондонців вийшли на марш протесту проти виходу Британії з Євросоюзу, сподіваючись вплинути на парламент, щоб він запобіг вихід країни з ЄС.