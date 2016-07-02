У Лондоні тисячі демонстрантів протестують проти виходу Великобританії з ЄС (фоторепортаж)
Серед учасників демонстрації переважає молодь.
Як передає Reuters, мітингувальники йдуть переважно під прапорами ЄС, несуть банери з гаслами типу «Я – з ЄС».
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Серед учасників демонстрації переважає молодь, зазначає Радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великобританії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%.
Після підбиття його підсумків прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.
Цього тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала незворотнім рішення Великобританії покинути ЄС, але зазначила, що керівництво країн-членів співдружності дасть країні деякий час, щоб почати процес виходу з блоку.