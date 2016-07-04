У Кремлі підтвердили відставку скандального уповноваженого з прав дитини в РФ Астахова

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає Lenta.ru.

"Де-юре він продовжує працювати, але перебуває у черговій відпустці, все-таки літо — період відпусток. Але в цьому випадку я можу підтвердити, що після повернення з відпустки він залишить це місце роботи. Тоді вже буде підписаний указ президента", — заявив Пєсков.

Офіційний представник Кремля додав, що Астахов залишає посаду за власним бажанням і написав відповідну заяву.

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Пєсков зазначив також, що вважає передчасним говорити про кандидатури на посаду уповноваженого з прав дитини. "Поки нікого немає. Це знову ж таки питання перспективи", — сказав прес-секретар президента РФ.

Про те, що Астахов написав заяву про звільнення, стало відомо ще минулого тижня. Зокрема, це відбулося через його фразу під час спілкування з дітьми, що вижили після шторму в Карелії. "Ну що, як ви поплавали?" — з усмішкою запитав Астахов у дітей.

Нагадаємо, через шторм на озері Сямозеро 14 дітей загинуло. Трагедія сталася 18 червня, коли за маршрутом з табору "Парк-готель "Сямозеро" вирушили 47 дітей, з якими було лише четверо супроводжуючих віком від 17 до 19 років. Човни перекинулись, 33 дитини врятувалися.