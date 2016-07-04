У Британії лідер євроскептиків оголосив про відхід у відставку

Фарадж заявив, що виконав своє завдання: "Перемога прихильників виходу з ЄС означає, що я реалізував свої політичні амбіції", - цитує його Рейтер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами Фарадж, роль лідера UKIP була непростою, але це того варте. Він додав, що залишиться депутатом Європарламенту поки будуть йти переговори про вихід країни з блоку.

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Найджел Фарадж очолював Партію незалежності з 2010 року. Він вже подавав у відставку - після виборів 2015 року, але пізніше відкликав свою заяву.

Виступаючи в Лондоні, Фарадж сказав, що його слоганом в ході попереднього референдуму кампанії було "Ми хочемо повернути свою країну", і додав: "Сьогодні я кажу: я хочу повернути своє життя".

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Лідер євроскептиків відомий низкою гучних заяв, не раз ставали приводом для скандалу. На початку червня архиєпископ Кентерберійський звинуватив Фарадж в спробі узаконити расизм після слів останнього про "культурних відмінностей" між британцями і деякими мігрантами.

Фарадж у відповідь заявив, що архієпископ Джастін Уелбі неправильно витлумачив його слова за цитуванням у газетах.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на загальному референдумі за вихід з Євросоюзу проголосували майже 52% виборців.