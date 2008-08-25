Ангела Меркель сподівається на президента Росії

Російський президент Дмитро Медведєв навряд чи підпише документ про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. Таку думку висловила сьогодні в Стокгольмі канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона зазначила, що "розраховує, що президент Росії не зробить цього", оскільки інакше напруженість у регіоні тільки посилиться, передає Reuters.

Сьогодні, нагадує РосБізнесКонсалтинг, обидві палати російського парламенту прийняли звернення до президента з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії як самостійних, суверенних і незалежних держав.