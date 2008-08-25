Маргарет Тетчер страждає слабоумством

Маргарет Тетчер, яка займала пост прем`єр-міністра Великобританії з 1979 по 1990 рік, вже впродовж багатьох років страждає від старечого слабоумства. Про це в книзі мемуарів розповіла дочка «залізної леді» Керол Тетчер.

За її словами, перші ознаки деменції з`явилися у її матері сім років тому. Спочатку почала погіршуватися пам`ять, а зараз баронеса Тетчер насилу може закінчити почату нею фразу. На думку дочки, «залізну леді» серйозно підкосила смерть чоловіка в 2003 році.

Сама Керол Тетчер признається, що була шокована, коли мати вперше переплутала конфлікти в Боснії і на Фолклендських островах. «Я мало не впала із стільця, коли побачила, як мати намагається справитися із словами і власною пам`яттю. Я завжди думала, що у неї немає віку, час проти неї безсилий, і вона зроблена із сталі», - пише Керол, додаючи, що раніше її мати вирізнялася феноменальною пам`яттю.

Як повідомляє сьогодні лондонська Times, 82-річна Маргарет Тетчер вже багато років практично не з`являється на публіці. Це їй порадили лікарі після декількох перенесених мікроінсультів. Про те, що екс-глава кабінету міністрів страждає від слабоумства, її рідним довгий час вдавалося приховувати від преси.

«Газета.Ru»