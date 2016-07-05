Brexit не позначиться на перспективах вступу до ЄС країн Західних Балкан - Меркель

У цьому в понеділок, 4 липня, на міні-саміті ЄС та країн Західних Балкан у Парижі запевнила канцлер Німеччини Ангела Меркель, передає Deutsche Welle.

"Для (балканських - Ред.) країн дуже важливо, щоб ми наголосили (…), що перспектива вступу держав Західних Балкан зберігається. Рішення Великобританії нічого не змінило", - сказала Меркель, цитує агентство Reuters.

Меркель додала, що питання членства - це питання виконання умов, для того щоб "просувати процес приєднання". Схожі заяви зробили також президент Франції Франсуа Олланд та прем'єр-міністр Хорватії Тихомір Орешкович.

У міні-саміті також взяли участь глави урядів Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Македонії, Чорногорії та Сербії, а також верховна представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні і представники держав ЄС. Кілька лідерів балканських держав заявили журналістам, що "не бояться" наслідків Brexit.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня на референдумі у Великій Британії перемогли прихильники виходу країни з Європейського Союзу. За таке рішення проголосували 52% громадян, проти - 48%. Після підбиття підсумків референдуму прем'єр-міністр Девід Кемерон анонсував свою відставку.