Єлісєєв: Україна виконала всі зобов’язання для запровадження безвізового режиму з ЄС

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер», передає Радіо Свобода.

«Щодо безвізового режиму, ЄС ще раз підтвердив, що Україна виконала всі зобов’язання згідно з планом дій візової лібералізації, й вони чесно висзначили, що тепер м’яч – на стороні ЄС», – зазначив він.

За словами Єлісєєва, спрощення візового режиму – одне з тих питань у відносинах України і співдружності, яке ЄС обіцяє розглянути вже найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія поінформувала, що запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року, в якій, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власною ініціативою.