Росія виграє від розколу в ЄС - військова розвідка Швеції

Про це заявили глава військової розвідки і Служби безпеки та міністр оборони Швеції, передає ТСН з посиланням на The Local.

"Ми знаємо, що Росія виграє від розколу в ЄС, а також у НАТО. Це спрощує для Росії вплив на їхню політику", - сказав генерал-майор Гуннар Карлсон, директор військової розвідки та безпеки МАСТ.

Видання наголошує, що військова розвідка, разом із іншими шведськими службами безпеки, Збройними силами і урядом країни в останні роки повідомляли про все більш агресивну російську військову присутність у Балтійському морі.

У Швеції вважають, що загальний політичний ландшафт в Європі тепер може сприяти інтересам Москви. Поряд з ймовірністю виходу Великобританії з ЄС після голосування за Brexit ЄС також має розділені відносини з Росією. Кілька країн в Європі мають більш дружні відносини з Москвою, ніж того хоче Брюссель.

Карлсон вбачає безліч переваг для Росії в розділених ЄС та НАТО. Однією з них є те, що вона може мати справу з країнами ЄС з позиції сили. Він зауважив, що РФ прагне укладати угоди з окремими країнами замість того, щоб мати обговорення з єдиним гравцем як ЄС або НАТО, що є набагато складнішим.

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"У них є можливість використовувати свій вплив в різних галузях, і в різних країнах, якщо вони отримають можливість говорити з однією країною", - наголосив Карслсон.

Своєю чергою міністр оборони Швеції Петер Гульквіст погоджується, що Росія хоче бачити розділений ЄС і у військовому, і політичному плані, зазначаючи, що Москва використовує "різні методи, щоб спробувати послабити Європу".

Глава оборонного відомства також наголосив на важливості для Швеції розширеної військової та безпекової співпраці з Фінляндією, Данією, Польщею, країнами Балтії, Великобританією і США у відповідь на загрози.

У Великобританії 23 червня пройшов референдум щодо членства Великобританії в Євросоюзі. Згідно з офіційними даними, за вихід країни з ЄС проголосували 51,9% британців.