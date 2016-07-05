Трамп пояснив скандальний антисемітський твіт використанням "зірки шерифа"

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, повідомлення Трампа включало зображення, що нагадує зірку Давида, а також фон з доларових купюр і текст: "Найбільш корумпований кандидат за всю історію".

Пізніше цей твіт був вилучений і замінений іншим, в якому напис поміщено в коло.

Дональд Трамп заявив, що ЗМІ недобросовісно порівнюють його публікацію із зіркою Давида, одним із символів іудаїзму.

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"Використання Дональдом Трампом явно антисемітських зображень, взятих з расистських сайтів, у своїй кампанії було б саме по собі досить тривожним явищем, - йдеться в заяві виборчого штабу Клінтон. - Але той факт, що це не перший такий випадок, повинен серйозно стурбувати виборців".

У відповідь Трамп заявив, що зображення шестикутної зірки часто використовується в якості шерифской символіки, і що обвинувачення в антисемітизмі у його адресу "просто смішні".

Повідомляється, що скандальний пост вперше з'явився на форумі, відомому своїми антисемітськими і расистськими публікаціями.

Мільярдер і раніше піддавався критиці за репост коментарів з расистських форумів, проповідують ідею переваги білої раси.

На початку року преса багато писала про його небажання негайно відмовитися від підтримки Девіда Дюка, лідера Ку-клукс-клану, який заявив, що схвалює висунення Трампа як республіканського кандидата в президенти.