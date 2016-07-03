Черговий скандал довкола Трампа: політика звинуватили в антисемітизмі через пост із зіркою Давида

У соцмережах вибухнув скандал через пост у Twitter Дональда Трампа із зображенням Хіларі Клінтон поруч зі стодоларовими купюрами і зіркою Давида та написом "найбільш корумпований кандидат усіх часів", передає "Українська правда" з посиланням на Reuters.

Критики заявили, що зображення зірки у такому контексті є відсилкою до старих антисемітських стереотипів, таких як переконання, що євреї жадібні.

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Через дві години першопочатковий твіт був видалений, а натомість розміщено інший, де зірку Давида замінено колом.

Як пише агенство, твіт з'явився в акаунті Трампа і жодні інші особи в ньому не були відзначені. Залишається невизначеним, чи хтось із виборчого штабу Трампа створив це зображення, чи він знайшов його деінде. У штабі Трампа відмовилися коментувати ситуацію.

Варто зазначити, що Трамп відомий своїми різкими й необачними висловлюваннями. Так, нещодавно він запропонував карати жінок за аборти, у разі якщо вони стануть нелегальними в США, називав нелегальних мігрантів з Мексики ґвалтівниками і нещодавно вказав на темношкірого чоловіка в натовпі на одному зі своїх мітингів, назвавши його "мій африканський американець".