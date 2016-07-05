У Міноборони РФ готуються розпочати бойову підготовку нової дивізії на кордоні з Україною

Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«Виконувач обов'язків командувача військами Південного військового округу (ЮВО) генерал-полковник Олександр Дворников у рамках ознайомлення зі станом справ у військах перевірив хід будівництва об'єктів інфраструктури, 150-ї мотострілецької дивізії, що формується у Ростовській області. На полігоні «Кадамовський» він заслухав керівників підрядних організацій», - йдеться у повідомленні.

При цьому заявлено, що протягом найближчих 10 днів Дворников також відвідає з'єднання і військові частини округу в окупованому Криму, окупованій Абхазії, Північно-Кавказькому регіоні, Волгоградській і Астраханській областях.

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«У ході наради з посадовими особами округу генерал-полковник Дворников визначив головні завдання, що стоять перед військами округу, – підготовка та гідне проведення стратегічного командно-штабного навчання «Кавказ-2016», введення в дію об'єктів інфраструктури і початок бойової підготовки новосформованої 150-ї мотострілецької дивізії в Ростовській області», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня у Міноборони РФ заявили про формування мотострілецької дивізії в Ростовській області, з території якої регулярно здійснюється вторгнення на тимчасово окупований Донбас для підтримки російських бойовиків.

«На полігонах Кузьмінський, Кадамовський і Міллерово Міністерство оборони планує розмістити новостворювану 150-ту Ідрицько-Берлінську ордена Кутузова II ступеня мотострілецьку дивізію. Планується, що бойова підготовка особового складу почнеться на полігоні вже за кілька місяців», - повідомили у міністерстві.

Також повідомлялося, що для ефективної підготовки військовослужбовців новостворюваного з'єднання з нуля будується Кадамовський полігон, який обіцяє стати одним із найсучасніших у РФ.

Планується, що полігон дивізії обладнують інноваційними системами управління бойовою підготовкою. Навчання та тренування солдатів і офіцерів відбуватимуться на стрільбищах з дистанційним управлінням різних за формою і пересувних мішеней, що дозволить моделювати реальні бойові ситуації та сценарії загальновійськового бою в умовах лісосмуги, відкритої місцевості, міських вулиць і районів. Оцінювати ефективність навчань буде спеціальна комп'ютерна програма.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.