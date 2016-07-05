Катастрофа EgyptAir: екіпаж літака намагався загасити пожежу на борту

Це випливає з розшифровки даних з мовного самописця, повідомляє РБК з посиланням на Le Figaro.

Відомо, що запис параметричного самописця, розташованого в хвості літака, обривається, коли літак перебував на висоті 11 км. За даними Le Figaro, пожежа не була причиною виходу з ладу другого «чорного ящика», але причину займання слідчим поки не вдалося встановити. Видання зазначає, що літак пролетів ще три-чотири хвилини після припинення роботи бортового самописця, перш ніж впасти в море.

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Раніше УНІАН повідомляв, що знайдені бортові самописці літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився в травні, сильно пошкоджені і потребують відновлення перед розшифровкою.

Перший бортовий самописець літака був виявлений 16 червня в Середземному морі. Тоді в єгипетській комісії з розслідування катастрофи повідомили, що знайдена «чорна скринька» була пошкоджена, однак фахівці змогли благополучно підняти на поверхню «блок пам'яті, який є найбільш важливим в записуючому пристрої». Другий «чорний ящик» рятувальники знайшли наступного дня, 17 червня.