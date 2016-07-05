У Москві ФСБ провела обшуки на радіостанції "Эхо Москвы"

Про це УНІАН повідомили у ФСБ.

«Слідчим управлінням ФСБ Росії за ознаками злочинів, передбачених статтями 280.1 і 282 КК РФ розслідується кримінальна справа за фактом публікації на сайті «Эхо Москвы» статті, що містить заклики до здійснення діяльності, спрямованої на порушення територіальної цілісності Російської Федерації та здійснення дій, спрямованих на збудження ненависті або ворожнечі за ознакою національної приналежності», - йдеться в повідомленні.

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«У рамках цього розслідування 5 липня 2016 року на підставі судового рішення і за активного сприяння співробітників радіостанції проведено виїмку електронного поштового листування редакції «Эхо Москвы» з можливим автором публікації», - додали у відомстві.

Крім цього, ФСБ викликала на допит головного редактора сайту «Эхо Москвы» Віталія Рувинського.

Водночас, головний редактор радіостанції «Эхо Москвы» Олексій Венедиктов повідомив, що ФСБ вилучає листування редакції сайту з публіцистом Андрієм Піонтковським.

«ФСБ вилучає листування редакції сайту з Андрієм Піонтковським, викликає головного редактора сайту на допит», - написав Венедиктов у своєму мікроблозі в Twitter.