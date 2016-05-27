У Росії ФСБ затримала людину через коментар у соцмережі (відео)

Співробітники ФСБ в Санкт-Петербурзі затримали Артема Чеботарьова, якого у ЗМІ також називають одним із засновників групи "Вільна Інгрія" у соцмережі "ВКонтакте". Про це повідомляє "Медуза".

Читайте такожОпитування: більшість росіян не сподіваються на зміни на краще

Як зазначено в описі цієї групи, в неї входять прихильники перетворення Петербурга і Ленобласті (Інгрія, Інгерманландія) на автономну республіку.

При затриманні Чеботарьова силовики озвучують причину - "розміщення в соцмережі "Вконтакті" у групі "Російськомовний бандерівець" коментаря екстремістського змісту".

На сайті СК РФ зазначено, що Слідчими органами СКР по Санкт-Петербургу порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ст. 282 КК РФ (збудження ненависті і ворожнечі, приниження людської гідності).

"В результаті проведення слідчих дій і оперативно-розшукових заходів затриманий 36-річний Артем Чеботарьов, який підозрюється в тому, що 7 лютого 2016 року в квартирі, розташованій в Калінінському районі, розмістив у соціальній мережі "ВКонтакте" інформацію, спрямовану на збудження ненависті і ворожнечі, а також на приниження гідності соціальної групи осіб", - повідомляє СК РФ.