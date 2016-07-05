Кривавий теракт в Бангладеш: поліція під час штурму застрелила працівника ресторану - Reuters

Поліція Бангладеш заявила у вівторок, що один з чоловіків, яких застрелили при штурмі кафе в Дацці у вихідні, міг бути заручником і убитий помилково. Про це пише Reuters.

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Раніше правоохоронці вважали, що захопили заручників шестеро бойовиків. Висновок про те, скільки їх було насправді, зробили після того, як стало відомо, що серед шести застрелених поліцією людей був піццайоло з ресторану Holey Artisan.

"У кафе ми ліквідували шість осіб, справу відкрито стосовно п'яти. Шостим був співробітник ресторану", - повідомив агентству високопоставлений чиновник поліції, яка розслідує цей напад.

"Він міг бути не причетним ( до атаки - УНІАН)", - додав полісмен і зазначив, що розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, в столиці Бангладеш, місті Дакка 3 липня терористи 12 годин тримали в заручниках відвідувачів популярного серед іноземців ресторану в дипломатичному кварталі міста.

Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава". За останні три роки від рук ісламістів в Бангладеш загинули понад 40 осіб. Через цю атаку в країні оголошено дводенний траур.