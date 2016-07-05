Прем'єр Франції: закон про трудову реформу буде ухвалюватися в особливому порядку

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає Бі-бі-сі. За словами прем'єра, документ необхідно прийняти для зниження безробіття в країні, тому уряд прийняв рішення вдатися до 49.3 статті конституції і схвалити його під свою відповідальність.

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Раніше кабмін вже вдавався до цієї міри під час першого читання законопроекту в травні.

Якщо уряду протягом 24 годин не буде висунутий вотум недовіри, то законопроект буде вважатися остаточно прийнятим.

Документ вводить спрощені правила для компаній при наймі та звільненні працівників, а також дає компаніям більшу свободу при встановленні розміру зарплати і умов праці.

Реформа трудового законодавства вже призвела до бурхливих протестів в Парижі та інших французьких містах. Учасники вуличних акцій трощили вітрини магазинів і припарковані біля тротуарів машини, кидали в поліцейських пляшки, а правоохоронці у відповідь застосовували сльозогінний газ.