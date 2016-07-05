Висновки розслідування щодо електронної пошти Клінтон: для кримінальної справи підстав немає

Федеральне бюро розслідувань США протягом року розслідувало використання Клінтон на посаді держсекретаря для відправки електронної пошти приватного сервера і прийшло до висновку, що це не привід для відкриття кримінальної справи. Про це директор відомства Джеймс Комі заявив у вівторок, передає Reuters.

Читайте такожТрамп пояснив скандальний антисемітський твіт використанням "зірки шерифа"

Він зазначив, що слідчі виявили прецеденти "вкрай необережного" поводження з електронною поштою. Зокрема, щонайменше 110 листів містили секретну на момент їх відправлення інформацію.

Глава ФБР додав, що "ні жоден раціональний прокурор" не буде висувати звинувачення проти Клінтон, яка в суботу добровільно прийшла на 3,5-годинний допит у Вашингтоні.

При цьому Комі вважає, що "прецедент можливого порушення Статуту щодо секретної інформації" мав місце.

Як відомо, скандал з електронною поштою Клінтон отримав розголос у березні минулого року. На той час вона займала посаду держсекретаря. Можливе кримінальне провадження з цього приводу американські ЗМІ називали однією з найбільших перешкод на шляху Клінтон до номінації від Демократичної партії, а також до президентського крісла.

У вересні Клінтон публічно вибачилася за використання для службового листування приватного сервера, а також обіцяла опублікувати листи.