WikiLeaks планує опублікувати черговий фрагмент листування Клінтон

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, передає РБК.

«Ми плануємо публікацію витоку, пов'язаного з Хілларі Клінтон. У нас є електронні листи, чекають публікації», — заявив Ассанж, не уточнивши, коли і скільки листів будуть опубліковані.

Читайте такожУ США підтвердили наявність секретних листів на незахищеному сервері Клінтон

Раніше, в березні WikiLeaks опублікував архів з функцією пошуку з 30322 листами і вкладеннями, відправленими з приватної електронної адреси Хілларі Клінтон за період, коли вона очолювала Держдепартамент. Зараз відносно Клінтон проводить перевірку ФБР. Фахівці мають визначити, чи не порушувала Клінтон федеральний закон, використовуючи особисту електронну пошту для відправки секретної інформації.

За словами Ассанжа, дуже малоймовірно, що генеральний прокурор США Лоретта Лінч пред'явить звинувачення Клінтон. «Вона не збирається звинувачувати Хілларі Клінтон, це не представляється можливим. Цього не станеться. Але ФБР зможе домогтися поступок з боку уряду Клінтон», — сказав засновник WikiLeaks.

Раніше УНІАН повідомляв, що електронна пошта Хіларі Клінтон на незахищеному домашньому сервері містила особливо секретну інформацію уряду США.