В ООН відреагували на криваві теракти у Багдаді

Автівку з вибухівкою було підірвано у суботу увечері, під час свята Ід аль-Фітр, котре святкується наприкінці місяця Рамадан, на виході з ринку у районі Аль-Каррада, що у південно-західній частині міста. Ще одна бомба вибухнула на заході столиці. Відповідальність за ці теракти взяла на себе "Ісламська держава".

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Генеральний Секетар ООН Бан Кі-мун засудив кривавий теракт у Багдаді, а Верховний Комісар ООН з прав людини, принц Зеїд Раад аль-Хусейн закликав іракську владу вжити максимальних зусиль для захисту цивільних осіб, а також звернувся до ополченців, котрих не контролює влада Іраку, від помсти, повідомляє Центр Новин ООН.

"Я різко засуджую це останнє жахливе злодіяння бойовиків ІДІЛ, котрі атакували невинних цивільних осіб, що святкували Рамадан в центрі Багдада", - сказав принц Зеїд.

"Поряд з іншими недавніми підлими терактами, що пов'язані з ІДІЛ у Дацці, Стамбулі і Орландо, ми бачимо нестримну злість цих людей, котрі кидають виклик вірі."

Разом з тим, Верховний комісар ООН попередив, що "акти помсти і необдуманих політичних рішень у відповідь на такі напади, тільки допомагають IДІЛ здійснювати свою стратегію, щоб розділити суспільство і заохочувати ненависть."

А поміж тим, за останню добу ІДІЛ здійснило ще три теракти у Саудівській Аравії. В результаті атак смертників загинуло 13 осіб.