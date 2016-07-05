Жертвами теракту в Медині стали чотири людини

Про це повідомило міністерство внутрішніх справ Саудівської Аравії, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Напад стався ввечері в понеділок, коли тисячі прочан зібралися для вечірньої молитви. Мечеть Пророка (Масджид ан-Набаві) - місце поховання пророка Мухаммеда - одна з найголовніших мусульманських святинь. Медіна - друге за важливістю місто в ісламі після Мекки.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, смертник привів у дію вибуховий пристрій після того, як привернув увагу охорони, яка вважала його поведінку підозрілою.

Раніше в понеділок прогриміли вибухи біля шиїтської мечеті в місті Катіф на сході країни, а також в Джидді неподалік від американського консульства. В результаті вибуху в Джидді постраждали два охоронця.

Те, що вибух стався саме в Медині, під час священного місяця Рамадан, означає, що мусульмани всього світу будуть глибоко приголомшені, каже редактор близькосхідних програм Всесвітньої Служби Бі-бі-сі Алан Джонстон.

За його словами, підозри вже падають на екстремістське угрупування "Ісламська держава".

Телеканал "Аль-Арабія" повідомляє подробиці інциденту. За її словами кореспондентів, мішенню смертника були охоронці мечеті. Він нібито привернув їхню увагу, давши їм зрозуміти, що хотів з ними розговітися.

36-річний Карі Яияд Патель з ПАР, який знаходився в мечеті під час вибуху, сказав в інтерв'ю Ассошіейтед прес, що спочатку всі подумали, що просто поруч пролунав постріл з гармати, який традиційно означає закінчення щоденного посту.

Вибухи в Саудівській Аравії відбулися під кінець священного місяця Рамадан, незадовго до свята Ід-аль-Фітр (Ураза-байрам).