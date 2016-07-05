У Туреччині розбився військовий гелікоптер: є жертви - ЗМІ

При падінні військового гелікоптера S-70 у турецькій провінції Гіресун загинули семеро осіб, серед яких були високопоставлені військові. Про це з посиланням на місцевих чиновників пише The Daily Sabah.

Читайте такожВ ООН відреагували на криваві теракти у Багдаді

На борту S-70 були восьмеро військових включно з бригадним генералом Мустафою Догру, одним полковником, двома майорами і співробітниками місцевого військового посту. Також там знаходились четверо дружин військових і троє дітей. Повідомляється, що вони прямували на святкування завершення Рамадану.

Гелікоптер розбився на висотах Тохумлук близько 17:30. За даними Hurriyet daily news, серед загиблих були двоє полковників, їхні дружини та двоє дітей.

2 soldiers, 2 military wives and their 2 children were killed in the crash: Giresun Mayor https://t.co/jYnuptrWbppic.twitter.com/3qCi1qmUuh — DAILY SABAH (@DailySabah) July 5, 2016

Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим повідомив, що внаслідок інциденту є і загиблі, і поранені. Причиною катастрофи вважають погані погодні умови.

Нагадаємо, сьогодні увечері повідомлялось, що у Туреччині розбився військовий гелікоптер із 11 людьми на борту.