У Туреччині розбився військовий гелікоптер: є жертви - ЗМІ

21:46, 05 липня 2016
Світ
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Всього на борту були 15 людей, що прямували на святкування завершення Рамадану.

IHA Photo

При падінні військового гелікоптера S-70 у турецькій провінції Гіресун загинули семеро осіб, серед яких були високопоставлені військові. Про це з посиланням на місцевих чиновників пише The Daily Sabah.

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На борту S-70 були восьмеро військових включно з бригадним генералом Мустафою Догру, одним полковником, двома майорами і співробітниками місцевого військового посту. Також там знаходились четверо дружин військових і троє дітей. Повідомляється, що вони прямували на святкування завершення Рамадану.

Гелікоптер розбився на висотах Тохумлук близько 17:30. За даними Hurriyet daily news, серед загиблих були двоє полковників, їхні дружини та двоє дітей.

Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим повідомив, що внаслідок інциденту є і загиблі, і поранені. Причиною катастрофи вважають погані погодні умови.

Нагадаємо, сьогодні увечері повідомлялось, що у Туреччині розбився військовий гелікоптер із 11 людьми на борту. 

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