Міжнародна коаліція знищила в Іраку ракетний арсенал ІД - Пентагон

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Пентагон.

За даними військового відомства, в обох країнах було здійснено 11 авіаударів, але більшого успіху вдалося досягти саме в Іраку.

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Так, в районі міста Кайяра трьома ударами були знищені 18 ракетно-пускових установок і 11 ракет ІДІЛ. А в районі міста Синджар коаліція завадила ракетному обстрілу з боку бойовиків.

Удари наносилися в районі населених пунктів Каїм, Бейджі, Мосул, Рамаді і Султан Абдалла. Були знищені кілька підрозділів ІДІЛ, накриті вогнем місця збору бойовиків, місця для виготовлення вибухових пристроїв, склади з зброєю, тунелі, а також техніка.

У Сирії удари наносилися в районах населених пунктів Абу-Камаль, Айн Іса, Манбидж і Вашия. Терористичні війська ІДІЛ понесли втрати в живій силі, озброєнні та техніці.