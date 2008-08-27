Фахівці розшифрували чорні скриньки з літака, який розбився в Іспанії

Інформація, записана на двох чорних скриньках з борту літака MD-82, який розбився в Іспанії, була частково розшифрована британськими фахівцями, повідомляє телеканал CNN з посиланням на Хавьера Сото (Javier Soto), представника комісії, що займається розслідуванням катастрофи.

Експертам вдалося прослухати запис розмови пілотів в момент перед катастрофою і витягнути інші важливі дані, проте розшифровка даних ще не завершена. Причини аварії названі не були, проте, виступаючи на прес-конференції, Сото вперше з дня авікатастрофи надав докладні дані про подію.

За його словами, літак ледве встиг відірватися від землі після розгону, коли відбулася катастрофа. Впавши, літак ударився хвостовою частиною об землю і продовжив рух, кілька разів ударившись об землю і проїхавши ще 1200 метрів до повної зупинки. Вибух на борту літака стався вже після падіння.

Сото розповів, що фахівцям поки не вдалося скласти письмову розшифровку бесіди пілотів, оскільки чорна скринька із записом їх розмов був дуже пошкоджена. Він також відмовився відповідати на численні запитання журналістів, оголосивши, що до з`ясування всіх обставин події комісія не має наміру давати інформацію про причини катастрофи.

Нагадаємо, літак MD-82 авіакомпанії Spainair розбився 20 серпня в мадридському аеропорту Барахас. З 173 осіб, які знаходилися на борту, вижити вдалося лише 18, 16 з яких досі залишаються в лікарнях.

Лента.ру