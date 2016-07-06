Парламент ЄС схвалив створення єдиної прикордонної служби швидкого реагування

За проголосували 482 депутати, проти - 181. Нове відомство має стати єдиною для країн Євросоюзу прикордонною службою швидкого реагування, повідомляє Бі-бі-сі. Будь-яка країна союзу зможе скористатися нею, якщо вважає, що її звичайна прикордонна служба не справляється з потоками мігрантів.

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У службі будуть працювати 1,5 тис. співробітників. Пропозицію про створення служби тепер має схвалити Рада Європи. Нове відомство може почати працювати вже в кінці літа.

У 2015 році в Європу прибуло більше мільйона мігрантів. Прикордонні служби більшості країн не впоралися з цим припливом. У підсумку Македонія та інші балканські країни закрили кордони для мігрантів.