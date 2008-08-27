Терорист захопив пасажирський Boeing

Захоплений при вильоті з суданської провінції Дарфур пасажирський літак Boeing 737 сів у віддаленому районі Лівії в самому центрі пустелі Сахара.

За інформацією лівійських авіаційних властей, лайнер приземлився на аеродромі часів Другої світової війни в оазисі Куфра. Цей оазис знаходиться на південному сході Лівії, поблизу кордонів з Єгиптом і Суданом.

Власті Лівії як і раніше не можуть встановити контакт з викрадачем - зв`язок з аеродромом, що зараз не експлуатується, відсутній. На місце посадки лайнера з Тріполі вирушили представники властей, передає Associated Press.

За даними авіаційних властей Єгипту, в захопленому літаку знаходяться 95 пасажирів, зокрема група дарфурських чиновників - члени так званого перехідного уряду Дарфура. Лайнер належить приватній компанії Sun Air.

Напередодні увечері з Хартума прийшло повідомлення про те, що невідомий чоловік, озброєний ножем, захопив пасажирський літак, що летів з Дарфура в столицю Судану. Повідомлялося, що злочинець наказав пілотам змінити курс на Лівію.

РБК