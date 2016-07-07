"Глибоко оборонна": Меркель охарактеризувала стратегію НАТО щодо Росії

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, виступаючи в Бундестазі напередодні саміту НАТО у Варшаві, передає РБК з посиланням на Focus.de.

При цьому, за її словами, установка систем протиракетної оборони НАТО в Європі має нейтральний характер і не спрямована проти Росії. У цілому канцлер Німеччини назвала політику альянсу щодо Росії "глибоко оборонною".

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За її словами, щодо Росії НАТО застосовує принцип стримування й діалогу. Ці два процеси невіддільні один від одного, вважає Меркель.

Як зазначає Handelsblatt, у своєму виступі Меркель наголосила на необхідності посилення присутності сил Альянсу у Прибалтиці і Польщі. "Німеччина вносить істотний внесок у ці заходи", — наголосила канцлер.

Раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич висловив надію, що рішення, прийняті на саміті НАТО, змусять РФ відступити з українських територій.