Після саміту НАТО Росія повинна відступити з українських територій - глава Міноборони Польщі

Він упевнений, що під час саміту НАТО у Варшаві буде ухвалене знакове рішення, передає Радіо Польща.

"Протягом довгого часу Росія думала, що має право оскаржити це рішення. До його прийняття у нас немає підстав про щось говорити. Після того, як рішення буде прийнято, ми зможемо почати розмову про те, як зберегти мир у всьому світі", - заявив Мацеревич за тиждень до саміту НАТО у Варшаві.

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"Ми сподіваємося, що ці переговори призведуть до того, що Росія не тільки відмовиться від агресивних кроків, але і відступить з територій України, які вона незаконно зайняла", - заявив глава Міноборони Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО. У ньому візьмуть участь президенти 28 країн-членів Північноатлантичного альянсу, а також партнерських країн. Під час саміту заплановано засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.

Раніше Мацеревич заявляв, що Росія наразі є найбільшою загрозою для світової безпеки. "При всій повазі до російського народу. Це не змінює той факт, що вона (Росія) сьогодні є найбільшою загрозою для світової безпеки", - наголосив він.