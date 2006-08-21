Суддя відновив розслідування обставин загибелі принцеси Діани

За рішенням французького судді відновлене розслідування по справі про загибель 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі принцеси Діани після виявлення експертами Скотланд-Ярда нових даних.

Як передає ІТАР-ТАРС з посиланням на лондонську газету "Дейлі мейл", у британської слідчої групи на чолі з колишнім шефом поліції Лондона Джоном СТІВЕНОМ виникли сумніви щодо правильності аналізу крові шофера Анрі Поля.

Нинішнє розслідування британською поліцією було розпочате після того, як французький суд дійшов висновку, що в аварії був винуватий водій "Мерседеса" Анрі Поль, що перебував у стані сильного алкогольного сп`яніння. Проте ряд свідків відкидає цей висновок, а також висловлюють сумніви в достовірності медичних звітів про стан шофера.