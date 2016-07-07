Міноборони Польщі: Зміцнення східного флангу НАТО – гарантія захисту від Росії

Про це в інтерв'ю інформагентству IAR заявив міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич, передає Польське радіо.

"Зміцнення східного флангу НАТО гарантує захист Польщі від агресивної поведінки Росії", - заявив він.

Напередодні саміту НАТО у Варшаві міністр оборони Польщі наголосив, що дислокація військ Альянсу у Польщі та країнах Балтії не буде чимось на зразок навчань. "Йдеться про війська, структури та озброєння, яких буде достатньо для того, щоб протистояти агресору", - сказав глава Міноборони Польщі.

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Антоні Мацеревич також наголосив, що командування всіх сил, що зміцнюють східний фланг НАТО, буде розміщено в Польщі.

Відповідаючи на питання про матеріально-технічну підготовку до прийняття Польщею військ союзників, Антоні Мацеревич повідомив, що більшість питань з цього приводу вже узгоджені.

Він також зазначив, що днями було прийнято рішення про те, що фінансуванням баз і місць дислокації союзників на території Польщі буде займатися безпосередньо Північноатлантичний альянс.

Раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич висловив сподівання, що рішення, прийняті на саміті НАТО, змусять РФ відступити з українських територій.