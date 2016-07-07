Столтенберг і Дуда розійшлися в думках щодо можливого діалогу НАТО і РФ на високому рівні

Цей інцидент стався на прес-конференції після переговорів політиків, які відбулися напередодні саміту НАТО, повідомляє "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання журналіста про можливість засідання Ради НАТО-Росія на рівні, вищому, ніж рівень послів, Дуда категорично виключив її проведення за нинішньої ситуації, коли тривають агресивні дії РФ в Україні.

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"Щоб відбулася ця зустріч повинна відбутися одна річ: має відновитися міжнародне право", - підкреслив він.

"Ми бачили "Зелених чоловічків", бачили дію сил, які підбурювала Росія, бачили незаконну анексію Криму.

Ми усвідомлюємо, що сталася агресія Росії проти України. І тому очевидно, чого очікує від Росії міжнародне співтовариство", - пояснив він.

Однак Йєнс Столтенберг, який взяв слово після господаря саміту, наполягає на протилежній позиції.

"Ми припинили практичне співробітництво з РФ, але ми ніколи не говорили про припинення політичного діалогу", - заявив він.

Генсек додав, що раніше, до початку агресії РФ, засідання Ради НАТО-Росія проходили не тільки на рівні послів, але і на міністерському і вищому рівні, і немає перешкод для їх проведення в нинішніх умовах.

За його словами, дата можливої зустрічі на високому рівні не обговорюється.

"Давайте йти крок за кроком. Зараз на порядку денному засідання ради на рівні послів", - додав він.

Як відомо, всі рішення в НАТО приймаються консенсусом, тому для узгодження зустрічі з керівництвом РФ необхідна згода всіх країн-членів організації.