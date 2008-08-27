Кокойти запросив до складу уряду Південної Осетії "фахівців із Росії"

Лідер Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ оголосив, що «фахівці з Росії» ввійдуть до складу нового уряду Південної Осетії.

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

"Ми запрошуємо на низку посад у новому уряді фахівців з Російської Федерації. У цьому немає нічого незвичайного", - зазначив Е.КОКОЙТИ.

Він повідомив, що найближчим часом підпише указ про новий склад уряду республіки.

18 серпня Е.КОКОЙТИ відправив уряд невизнаної республіки у відставку і запровадив на місяць надзвичайний стан.