Кокойти запросив до складу уряду Південної Осетії "фахівців із Росії"

17:59, 27 серпня 2008
Світ
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Каже, "у цьому немає нічого незвичайного"

Лідер Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ оголосив, що «фахівці з Росії» ввійдуть до складу нового уряду Південної Осетії.

Про це повідомляє «Новости-Грузия».

"Ми запрошуємо на низку посад у новому уряді фахівців з Російської Федерації. У цьому немає нічого незвичайного", - зазначив Е.КОКОЙТИ.

Він повідомив, що найближчим часом підпише указ про новий склад уряду республіки.

18 серпня Е.КОКОЙТИ відправив уряд невизнаної республіки у відставку і запровадив на місяць надзвичайний стан.

 

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