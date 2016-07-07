На Тайвані у потязі прогримів вибух: 21 постраждалий (фото)

Минулої ночі в результаті вибуху у приміському потязі в Тайбеї постраждала 21 людина. Поїзд їхав з Тайбея до Цзілуна на півночі Тайваню. Про це повідомляє агентство Straitstimes.

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Що викликало вибух, поки невідомо, але голова Національного поліцейського агентства повідомив журналістам, що інцидент не схожий на теракт.

Очевидці кажуть, що чули три вибухb у вагоні поїзда, перш ніж він загорівся. При цьому вони заявляють, що бачили людину, якf увійшла і залишила сумку за кілька хвилин до вибуху.

На сидінні у вагоні було виявлено 20-сантиметровий довгастий чорний предмет. У поліції зазначають, він був схожий на петарду.

Серед постраждалих четверо серйозно поранені, серед них 14-річний хлопчик, що отримав опіки обличчя другого і третього ступеня.

Тайванські правоохоронці почали розслідування.