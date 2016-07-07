З'явилося відео пожежі та вибухів на території французького госпіталю

Очевидці в соцмережах опублікували відео пожежі та вибухів, які сталися сьогодні на території госпіталю в Анноні на півдні Франції. На відео видно стовпи диму, що піднімається над будівлею, і самі вибухи.

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L explosion à лопіталя d Annonay, on voit la de bouteille gaz s'est envoler #Annonay#explosionpic.twitter.com/9E53XPIXGH — Albert Hay (@Alb0sS) July 7, 2016

Поки що інформації про постраждалих не надходило. До місця події прибули рятувальники. З'ясовуються обставини події.