З'явилося відео пожежі та вибухів на території французького госпіталю
21:16, 07 липня 2016Світ
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Сьогодні вдень у французькому Анноні на території лікарні прогриміли два потужні вибухи.
Вибухи у французькому госпіталі / jeanmarcmorandini.com
Очевидці в соцмережах опублікували відео пожежі та вибухів, які сталися сьогодні на території госпіталю в Анноні на півдні Франції. На відео видно стовпи диму, що піднімається над будівлею, і самі вибухи.
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L explosion à лопіталя d Annonay, on voit la de bouteille gaz s'est envoler #Annonay#explosionpic.twitter.com/9E53XPIXGH— Albert Hay (@Alb0sS) July 7, 2016
Поки що інформації про постраждалих не надходило. До місця події прибули рятувальники. З'ясовуються обставини події.
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