З'явилося відео пожежі та вибухів на території французького госпіталю

21:16, 07 липня 2016
Світ
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Сьогодні вдень у французькому Анноні на території лікарні прогриміли два потужні вибухи.

jeanmarcmorandini.com

Очевидці в соцмережах опублікували відео пожежі та вибухів, які сталися сьогодні на території госпіталю в Анноні на півдні Франції. На відео видно стовпи диму, що піднімається над будівлею, і самі вибухи.

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Поки що інформації про постраждалих не надходило. До місця події прибули рятувальники. З'ясовуються обставини події.

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