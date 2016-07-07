У Франції на території госпіталю пролунали два вибухи (фото)

18:03, 07 липня 2016
Світ
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У Франції на території одного з госпіталів виникла пожежа, потім пролунали два вибухи. Інцидент стався в місті Анноне, розташованому на півдні країни.

Франция, взрыв / twitter.com/News_Executive

Наразі проводиться евакуація пацієнтів та співробітників медзакладу, передає Franceinfo

Поки жодної інформації про постраждалих не надходило.

До місця події вже прибули рятувальники. З'ясовуються обставини події.

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Нагадаємо, раніше невідомі обстріляли автобус з чеськими туристами на південному сході Франції, внаслідок чого 6 пасажирів, включаючи школярів отримали легкі поранення від  попадання осколків скла, одна людина постраждала серйозно.

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