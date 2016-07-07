У Франції на території госпіталю пролунали два вибухи (фото)

Наразі проводиться евакуація пацієнтів та співробітників медзакладу, передає Franceinfo.

Поки жодної інформації про постраждалих не надходило.

До місця події вже прибули рятувальники. З'ясовуються обставини події.

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Massive Fire burning near North Ardèche Hospital in #Annonay, #France; after 2 reported explosions pic.twitter.com/1QPTvaTmb3 — News_Executive (@News_Executive) July 7, 2016

Нагадаємо, раніше невідомі обстріляли автобус з чеськими туристами на південному сході Франції, внаслідок чого 6 пасажирів, включаючи школярів отримали легкі поранення від попадання осколків скла, одна людина постраждала серйозно.