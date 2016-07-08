У справі про теракт в мечеті Медини заарештовано 19 осіб

Повідомляється, що 12 заарештованих - громадяни Пакистану, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За інформацією місцевих ЗМІ, які цитують джерела в МВС, смертник влаштував вибух був 26-річним громадянином Саудівської Аравії.

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Нагадаємо, напад стався ввечері в понеділок, коли тисячі прочан зібралися для вечірньої молитви. За даними МВС Саудівської Аравії, смертник привів у дію вибуховий пристрій після того, як привернув увагу охорони, яка визнала його поведінку підозрілою.

Також в понеділок ще два напади смертників сталося в саудівському місті Ель-Катіф. За даними саудівської влади, їх влаштували троє іноземних громадян.

Напади сталися в кінці священного для мусульман місяця Рамадан. Імовірно, їх організатором була екстремістське угруповання "Ісламська держава"