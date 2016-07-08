Протести проти поліцейського свавілля по відношенню до афроамериканців у США (фоторепортаж)
У містах США 7 липня почалися масові акції протесту проти поліцейського свавілля по відношенню до афроамериканців, спричинені вбивством двох чорношкірих чоловіків поліцейськими в двох різних містах з інтервалом у кілька годин.
Люди вийшли на вулиці в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та інших містах під гаслом "Black lifes matter".
Проте акції протесту в Далласі були затьмарені стріляниною в епіцентрі мітингу, в результаті якої загинули щонайменше 5 поліцейських.
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Як повідомляв УНІАН, протести проти поліцейського насильства почалися після того, як в мережі з різницею в два дні з'явилися відразу два зроблених в різних штатах відео, на яких поліцейські вбивають афроамериканців.
Перше відео було знято у вівторок у штаті Луїзіана. На ньому двоє білих поліцейських стріляють у лежачого на землі афроамериканця у місті Батон-Руж. Два поранення стали смертельними.
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У четвер в мережі з'явилося ще одне відео, на якому зображена загибель афроамериканця Філандо Кастільо в штаті Міннесота. Поліцейський вистрілив у нього, коли Кастільо потягнувся за гаманцем.