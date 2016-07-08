У Німеччині прийняли більш жорсткий закон, що захищає від статевих домагань

Новий закон закриває лазівки, що ускладнювали покарання, якщо бракувало доказів щодо застосування насильства нападником, повідомляє Euronews.

За новими правилами, за будь-які форми статевих контактів без згоди передбачається покарання, незалежно від обставин. Всі 601 депутат, що взяли участь у дебатах, проголосували за новий закон.

Читайте такожСуд виніс перший вирок у справі про новорічні напади у Кельні

Цим законом парламентарі намагаються заспокоїти німецьке суспільство, що було шоковане масовими нападами на жінок у новорічну ніч.

"Раніше для того, аби за статеві домагання могли покарати, жертва повинна була опиратися, або нападник мав застосувати насильство чи погрожувати насильством. Відтепер так більше не буде. Нині достатньо сказати “ні”. Це означає, що багато із ґвалтівників, які досі не підпадали під жодні покарання, тепер можуть судово переслідуватися, якщо проти них подадуть позов", - пояснила Катя Ґріґер, членкиня організації “Жінки проти насильства