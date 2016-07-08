Бунт в Далласі: ймовірний вбивця поліцейських застрелився

За даними телеканалу Fox news, йдеться про чоловіка, з яким співробітники правоохоронних органів більше години вели переговори, повідомляє ТАСС.

Як заявляв раніше шеф поліції міста Девід Браун, підозрюваний знаходився в гаражі коледжу, розташованого в центрі Далласа. Він брав участь у перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів, а пізніше заявляв, що замінував територію навколо свого укриття.

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За даними поліції, до цього часу затримано троє підозрюваних: жінка, а також двоє чоловіків, що намагалися втекти на автомобілі . "Ми продовжимо допитувати їх, - заявив Браун. - Поки вони не виявляють готовності до співпраці, достатньою, щоб ми могли дізнатися, якими були мотиви цих осіб і хто вони такі".

Як повідомляв УНІАН, у США під час масових акцій протесту проти вбивств афроамериканців представниками правоохоронних органів було вбито четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого.

За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті. Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти та затримати. Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка.

На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські повалили чоловіка на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично впритул. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США.