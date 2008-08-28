Кокойти відзначив незалежність, випивши залпом три літри вина (фото)
10:35, 28 серпня 2008Світ
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Політик 4 роки, з його слів, не пив
Президент Південної Осетії Едуард Кокойти відзначив визнання республіки Росією, випивши трилітрову чашу вина на мітингу в центрі Цхинвалі.
До цього протягом декількох років Кокойти утримувався від вживання алкоголю. "У 2004 році я дав слово, що ні грама не вип`ю, поки ми разом з вами не прокинемося у вільній, незалежній державі, - заявив він учасникам мітингу. - І ось ця година настала".
Випивши вина, південноосетинський президент відзначив, що молоді не слід в цьому випадку брати з нього приклад, і закликав дотримуватися здорового способу життя.
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