Кокойти відзначив незалежність, випивши залпом три літри вина (фото)

Президент Південної Осетії Едуард Кокойти відзначив визнання республіки Росією, випивши трилітрову чашу вина на мітингу в центрі Цхинвалі.

До цього протягом декількох років Кокойти утримувався від вживання алкоголю. "У 2004 році я дав слово, що ні грама не вип`ю, поки ми разом з вами не прокинемося у вільній, незалежній державі, - заявив він учасникам мітингу. - І ось ця година настала".

Випивши вина, південноосетинський президент відзначив, що молоді не слід в цьому випадку брати з нього приклад, і закликав дотримуватися здорового способу життя.

Лента.ру