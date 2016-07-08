Китайський фотограф перезняв відомий фон із Windows

Подорожуючи по штату Вашингтон, китайський фотограф Чан Ху зробив знімок, схожий на фото Чарльза О Рієра "Безтурботність".Як пише Lenta.ru, знімок він виклав на своїй сторінці в Instagram.

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Разом з двома іншими фотографами він побував на Степто Б'юте — кварцитовому пагорбі в окрузі Вітмен. Вони знімали світанок, після чого вирушили на фургоні на пошук інших цікавих кадрів.

Чан Ху планував зняти покинутий будинок, який вирахував по карті, однак будівля виявилася нефотогенічною, тому фотографи продовжили шлях. Коли гравійна дорога змінилася піском, він помітив цей пейзаж.

Відзначається, що оригінальне фото, взяте Microsoft для заставки, теж було зроблено у США, але в іншій місцевості, — у долині каліфорнійського округу Напа в 1996 році. Знімок створювався О Ріером для дизайн-компанії HighTurn.

Цю фотографію неодноразово намагалися повторити інші автори, однак долина Напи заросла виноградниками.