Бунт у Далласі: підозрюваного у вбивстві поліцейських ліквідував робот (відео)

Даллаські правоохоронціі ліквідували одного з підозрюваних у вбивстві поліцейських на акції протесту. Як повідомляє Deutsсhe Welle, чоловік переховувався у підземному паркінгу в центрі міста. Від переговорів з поліцією відмовлявся і погрожував продовженням стрілянини.

Після кількох годин протистояння поліцейські використали обладнаного вибухівкою робота для ліквідації підозрюваного, повідомив шеф поліції Далласа Девід Браун.

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Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців. Акції проти поліцейського насилля щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно.

Проте у Далласі було вбито четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті. Як повідомляє місцева поліція, один з підозрюваних здався сам, а іншого вдалося знайти та затримати. Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка.

На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські повалили чоловіка на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично впритул. За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США.

Президент США Барак Обама, який наразі перебуває в Варшаві на саміті НАТО, заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснене," - сказав президент.