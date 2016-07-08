Президент Франції: Росію потрібно розглядати як партнера, а не загрозу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Союз НАТО не уповноважений заявляти, якими мають бути відносини Європи з Росією. Для Франції Росія не ворог, не загроза», заявив Олланд 8 липня після прибуття до Варшави на саміт НАТО.

«Росія є партнером, який, це правда, може час від часу, і ми це бачимо в Україні, використовувати силу, що ми засудили, коли вона анексувала Крим», – додав президент Франції.

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Наразі відносини між Росією та НАТО є найгіршими з часу Холодної війни. Погіршення відносин почалося після анексії Росією українсько Криму.

Але Франція та ще деякі країни-члени альянсу тиснуть на союзників задля продовження комунікації з Москвою.

Париж також відіграє ключову роль у зусиллях для виконання мінських домовленостей, метою яких є припинення бойових дій на Донбасі.

«Ми досі намагаємося знайти рішення для вирішення кризи в Україні», – сказав президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Польщі Варшаві розпочав роботу дводенний саміт Північноатлантичного альянсу на рівні глав держав та урядів, в рамках якого відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Участь у саміті візьмуть 58 делегацій з усього світу, серед яких 28 з держав НАТО, 26 з партнерських країн та делегацій з штаб-квартир НАТО, Світового банку, ООН і Євросоюзу.