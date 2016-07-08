Обама закликав Польщу зробити більше для забезпечення демократії

8 липня, у час відкриття саміту НАТО у Варшаві, Обама висловив польському президенту Анджею Дуді своє «занепокоєння щодо ситуації навколо конституційного суду Польщі», передає Радіо Свобода.

Барак Обама також заявив, що влада Польщі зробили певні кроки у відповідь на занепокоєння США та Європи, але «необхідно зробити більше».

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«Верховенство права, незалежна судова система і вільна преса є характеристиками демократії», – додав Обама.

Анджей Дуда не відповів на ці заяви.

Критики заявляють, що зміни законодавства щодо ЗМІ і конституційного суду у Польщі підривають основи демократії у цій країні.

Як повідомляв УНІАН, польський парламент схвалив виправлену версію закону про реформу конституційного суду країни, внесеного правлячою в країні партією "Право і справедливість".