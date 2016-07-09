Кандидат у президенти Австрії Хофер заявив, що не хоче виходу країни з ЄС

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС, Хофер заявляв, що Австрія теж може провести аналогічний референдум. Однак згодом він пом'якшив свою позицію.

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"Я не хочу, щоб Австрія покидала ЄС, тому що це буде помилкою. Вихід з ЄС може бути крайньою мірою, якщо Туреччина вступить у Євросоюз чи з'являться нові централістські договори", - заявив Хофер в інтерв'ю виданню Die Presse.

Раніше УНІАН повідомляв, що федеральний президент Австрії Хайнц Фішер покидає свій пост після десятирічного періоду перебування на чолі держави.

Нагадаємо, 1 липня Конституційний суд Австрії визнав недійсним другий тур президентських виборів, що відбувся 22 травня, в якому кандидат Олександр Ван дер Беллен, близький до партії "зелених", з мінімальним відривом випередив Норберта Хофера з правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС). Повторні вибори відбудуться 2 жовтня.