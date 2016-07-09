З початку року в Європу прибули понад 230 тисяч біженців

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Міжнародну організацію з міграції.

Згідно з оприлюдненими даними, більшість мігрантів із Сирії, Афганістану, Іраку та країн Африки прибувають до берегів Греції – 158,5 тис. та Італії – майже 71 тис. Також незначна кількість біженців прибули до Іспанії і на Кіпр.

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За цей же проміжок часу зареєстровано 2920 загиблих або зниклих безвісти (1838 протягом перших шести місяців 2015 року).

Більшість рятувальних операцій проводилося в Сицилійській протоці. Врятованих людей зазвичай висаджують в порти Сицилії, Лампедузи, Калабрії і Апулії.

При цьому основними відправними точками для мігрантів є Лівія і Єгипет.