Вдома у підозрюваного в нападі на поліцейських в Далласі знайшли зброю та боєприпаси

Як повідомила міська поліція, обшук проходив в будинку 25-річного військовослужбовця запасу Міка Джонсона в передмісті Далласа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Поліція також підтвердила інформацію про те, що Джонсон був убитий в ході перестрілки з поліцейськими.

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Раніше голова міської поліції повідомив про те, що підозрюваний під час переговорів з поліцією висловлював намір вбивати "білих людей.

Як повідомляв УНІАН, у США масові акції протесту були викликані тим, що протягом останніх кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців. Акції проти поліцейського насильства щодо темношкірих громадян пройшли в Міннесоті, Атланті, Чикаго і Філадельфії, де вони завершилися мирно.

Проте в Далласі були вбиті четверо поліцейських. Пізніше Reuters повідомив про п'ятого загиблого. За словами очевидців, вогонь по натовпу протестуючих відкрили двоє чоловіків, один з яких був у бронежилеті.

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Обурення громадськості викликав інцидент, що стався напередодні в Луїзіані, коли двоє поліцейських застрелили темношкірого чоловіка. На оприлюдненому відео з місця події чітко видно, як поліцейські чоловіка повалили на землю, після чого один з них зробив кілька пострілів практично в упор.

За фактом вбивства вже розпочато розслідування Міністерством юстиції США. Президент США Барак Обама, який зараз знаходиться у Варшаві на саміті НАТО, заявив, що Америка глибоко вражена атаками на правоохоронців, яким немає виправдання. "Правосуддя буде здійснено", - сказав президент США.