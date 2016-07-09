У Канаді пройдуть навчання НАТО з відпрацювання радіаційного та хімічного захисту

Як повідомляє ТАСС, у маневрах під кодовою назвою Precise Response ("Точна відповідь") будуть задіяні понад 350 військовослужбовців з 11 країн. З яких саме держав до Канади приїдуть військові, не уточнюється.

У 2015 році в цих навчаннях були задіяні солдати з Канади, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії та США.

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"Країни-учасниці НАТО в зонах відповідальності альянсу повинні бути готові до реагування на можливі потенційні терористичні загрози шляхом розгортання засобів РХБЗ", - зазначили в Міністерстві оборони Канади.

В цьому році навчання пройдуть вже в 13-й раз.