У Канаді пройдуть навчання НАТО з відпрацювання радіаційного та хімічного захисту
09:36, 09 липня 2016Світ
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У канадській провінції Альберта з 11 по 29 липня пройдуть навчання НАТО з відпрацювання радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ).
У Канаді пройдуть навчання НАТО / nato.int
Як повідомляє ТАСС, у маневрах під кодовою назвою Precise Response ("Точна відповідь") будуть задіяні понад 350 військовослужбовців з 11 країн. З яких саме держав до Канади приїдуть військові, не уточнюється.
У 2015 році в цих навчаннях були задіяні солдати з Канади, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії та США.
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"Країни-учасниці НАТО в зонах відповідальності альянсу повинні бути готові до реагування на можливі потенційні терористичні загрози шляхом розгортання засобів РХБЗ", - зазначили в Міністерстві оборони Канади.
В цьому році навчання пройдуть вже в 13-й раз.
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